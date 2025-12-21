«Мое личное дело»: Степанова не смогла закончить гонку Кубка России

Российская лыжница Вероника Степанова сошла с дистанции во время 15-километровой гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Спортивный комментатор Александр Легков в эфире «Матч ТВ» заявил, что у олимпийской чемпионки возникла проблема «с передней частью бедра».

Отмечается, что лыжница снялась на отсечке 6,4 километра, ее увезли с трассы на снегоходе. Сама Степанова написала в своем Telegram‑канале, что не будет комментировать травму. Она поблагодарила всех за заботу, особенно выделив тех, кто пришел ей на помощь на трассе.

Спасибо за участие, особое спасибо тем, кто помог на трассе. Травмы и любые проблемы со здоровьем — мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю, — подчеркнула россиянка.

Ранее сообщалось, что двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев одержал победу на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Его результат в финале составил 3 минуты 18,74 секунды. Александр Большунов остался без медалей в мужском спринте, заняв только четвертое место.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, расширился до 10 человек.