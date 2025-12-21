Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача

Аскаридоз является паразитарным заболеванием, вызываемым круглым червем Ascaris lumbricoides, поражающим кишечник человека. Недуг распространен во многих регионах мира, особенно в странах с низким уровнем санитарии, и относится к одним из наиболее часто встречающихся гельминтозов. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Виктор Саранчев рассказал в интервью NEWS.ru, как происходит заражение аскаридами и как его предотвратить.

Как человек заражается аскаридами

Попадание яиц аскарид в организм происходит преимущественно через фекально-оральный путь — контакт с зараженной почвой, водой или немытыми овощами и фруктами. Кроме того, яйца паразитов обладают высокой устойчивостью к внешней среде, что обеспечивает их выживаемость вне организма носителя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После попадания в кишечник яйца развиваются в личинки, которые проникают в кровоток, а затем достигают легких, вызывая локальное воспаление и повреждение тканей. Потом личинки возвращаются в кишечник и превращаются во взрослых особей, способных достигать до тридцати сантиметров в длину и существовать в организме человека до одного года, вызывая хроническую интоксикацию.

Симптомы аскаридоза

Клинические проявления аскаридоза зависят от фазы инвазии и интенсивности заражения. На ранней стадии миграции личинок через легкие могут наблюдаться кашель, одышка, повышение температуры, аллергические реакции в виде кожной сыпи и зуда, а также слабость и снижение аппетита.

Кишечная фаза характеризуется появлением болей в животе различной интенсивности, метеоризмом, тошнотой, диареей или запорами, снижением массы тела и усталостью. У детей могут отмечаться задержка физического и интеллектуального развития.

В случае высокой интенсивности инвазии возможно развитие кишечной непроходимости, миграции взрослых червей в желчные протоки, вызывающей панкреатит и холецистит. Заражение также может привести к бронхиту и пневмонии.

Кто наиболее подвержен заражению аскаридами

Наиболее подвержены аскаридозу дети дошкольного и младшего школьного возраста, активно контактирующие с почвой, песочницами и предметами, которые могут быть загрязнены яйцами паразита. Кроме того, в опасности жители сельской местности с недостаточным уровнем санитарии, а также люди, пренебрегающие личной гигиеной и употребляющие немытые овощи, фрукты или зелень. Путешественники в эндемичные регионы также находятся в группе риска, что связано с высокой вероятностью контакта с источниками инвазии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен невылеченный аскаридоз

Если заболевание останется без лечения, оно может приводить к серьезным осложнениям:

Хроническая интоксикация вызывает анемию, дефицит витаминов и микроэлементов, что особенно опасно для детей, поскольку нарушается нормальный рост и развитие.

Кишечная непроходимость, холецистит, панкреатит, бронхиты, пневмония и аллергические реакции различной степени выраженности.

Снижение иммунитета, что повышает риск вторичных инфекций.

Как избежать заражения аскаридами

Профилактика аскаридоза является наиболее эффективной мерой защиты от заболевания. Однако ключевую роль играет соблюдение личной гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом перед едой, после улицы, контакта с животными и работы в саду. Кроме того, важно тщательно обрабатывать продукты: овощи, фрукты и зелень необходимо промывать, подвергать термической обработке или дезинфицировать. Следует уделять внимание качеству питьевой воды.

Нельзя забывать и о поддержании санитарных норм в жилье, общественных местах и на детских площадках. В эндемичных регионах рекомендуется профилактическая дегельминтизация под контролем врача, особенно для детей и работников пищевой промышленности. Важно формировать у детей привычку мыть руки, не тянуть предметы в рот и следить за чистотой игровых площадок. Регулярная дегельминтизация домашних животных также снижает вероятность заражения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если лабораторное обследование подтвердило наличие аскаридоза, лечение должно проводиться исключительно под контролем специалиста, так как самостоятельное применение противогельминтных препаратов недопустимо и может быть опасным. Для облегчения состояния рекомендуют соблюдать щадящую диету, поддерживать водный баланс организма, принимать назначенные врачом сорбенты и антигистаминные препараты при выраженной интоксикации или аллергических проявлениях. При завершении курса терапии необходимо пройти контрольное обследование, включающее анализ кала, для подтверждения полного выздоровления.

