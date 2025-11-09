ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить

ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить

Трихомониаз — одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем. Заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области врач акушер-гинеколог Мария Стратонова рассказала NEWS.ru, чем опасен недуг, какие органы и системы человеческого организма он поражает, а также объяснила, при чем тут ВИЧ.

Что такое трихомониаз

Возбудителем трихомониаза является Trichomonas vaginalis — одноклеточный жгутиковый микроорганизм. Паразит локализуется преимущественно в мочеполовой системе: у женщин — во влагалище и шейке матки, у мужчин — в уретре и предстательной железе. Болезнь известна своей способностью длительно протекать бессимптомно, что способствует заражению половых партнеров и распространению инфекции. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, трихомониаз занимает одно из первых мест среди протозойных заболеваний мочеполовой сферы.

Симптомы трихомониаза

Клинические проявления зависят от пола и состояния иммунной системы. Так, у женщин наиболее характерны обильные пенистые выделения желтовато-зеленого цвета с неприятным запахом, зуд, жжение, а также боли во время мочеиспускания и полового акта. Иногда отмечается покраснение слизистой, отечность и мелкоточечные кровоизлияния на стенках влагалища. У мужчин — легкий зуд, умеренные выделения из уретры, дискомфорт при мочеиспускании или после полового акта. При хроническом течении инфекция может не проявляться годами, но вызывать воспалительные процессы — простатит, эпидидимит или уретрит.

Кому трихомониаз угрожает в первую очередь

Наибольшая вероятность заражения наблюдается у людей, ведущих активную половую жизнь без использования барьерных средств защиты. В группу риска входят лица с частой сменой половых партнеров, пациенты с другими ИППП (в частности, гонореей или хламидиозом), а также женщины с нарушением вагинального микробиоценоза. Повышает вероятность инфицирования и снижение иммунитета — вследствие стрессов, хронических заболеваний, длительного приема антибиотиков или гормональных препаратов. У мужчин риск возрастает при несоблюдении интимной гигиены и наличии воспалительных заболеваний мочеполовых органов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен невылеченный трихомониаз

Невылеченный трихомониаз может привести к серьезным последствиям. У женщин инфекция часто вызывает воспалительные заболевания органов малого таза — эндометрит, сальпингит, цервицит. Подобные состояния повышают риск бесплодия, внематочной беременности и осложнений при вынашивании плода. У мужчин заболевание может стать причиной хронического простатита, нарушения эректильной функции и снижения качества спермы. Кроме того, трихомонады способны усиливать восприимчивость к другим инфекциям, включая вирус иммунодефицита человека, за счет повреждения слизистых оболочек и активации воспалительных процессов. Хроническое течение инфекции также нередко сопровождается снижением общего тонуса организма, усталостью и частыми рецидивами воспалений.

Как избежать заражения трихомониазом

Следует уточнить, что профилактика трихомониаза основывается на принципах ответственного полового поведения, соблюдения правил личной гигиены и своевременного медицинского контроля. В первую очередь, речь идет о барьерных методах контрацепции — презерватив остается самым эффективным средством предотвращения заражения. Кроме того, рекомендовано сдавать мазки и анализы на ИППП не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Женщинам особенно важно проходить профилактические осмотры, поскольку бессимптомное течение инфекции встречается у них чаще.

Нельзя забывать и об использовании индивидуальных полотенец, нижнего белья из натуральных тканей и подмывании мягкими средствами без агрессивных компонентов — это помогает сохранить естественный баланс микрофлоры. Крайне важно не применять народные средства или случайные антисептики после полового акта — они не обеспечивают надежной защиты и могут привести к химическому ожогу слизистых, что, напротив, увеличивает риск заражения.

Женщинам в послеродовом периоде, после абортов и внутриматочных манипуляций следует уделять особое внимание профилактике. Также важно информировать половых партнеров при выявлении инфекции, чтобы пройти лечение одновременно — иначе возможны повторные заражения.

Можно ли полностью вылечить трихомониаз

Если трихомониаз подтвержден лабораторно, необходимо строго соблюдать назначения врача. Основу лечения составляют противопротозойные препараты (чаще — производные нитроимидазола), назначаемые в индивидуальной дозировке. Самостоятельное изменение схемы или досрочная отмена терапии недопустимы — это приводит к формированию устойчивых форм возбудителя и рецидивам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На время лечения важно исключить половые контакты и строго соблюдать правила гигиены, чтобы избежать повторного заражения. Также рекомендовано ограничить употребление алкоголя, острой пищи и кофеина — эти вещества повышают нагрузку на печень, участвующую в метаболизме лекарственных средств, и могут снижать эффективность терапии.

Поддерживающую роль играет рациональное питание: преобладание овощей, белковых продуктов, кисломолочной пищи помогает нормализовать микрофлору. Следует избегать перегревания (сауны, горячие ванны), стрессов и переутомления, поскольку они ослабляют иммунную систему.

После завершения курса терапии проводится контрольное обследование через два месяца, чтобы убедиться в полном уничтожении возбудителя. При положительном исходе рекомендуется сохранять осторожность и проходить регулярные осмотры.

Важно помнить: трихомониаз — излечимое заболевание, но успех лечения напрямую зависит от своевременного обращения к врачу, точного соблюдения назначений и ответственного отношения к своему здоровью.

Читайте также:

Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке

Как нас пытается обмануть сифилис: симптомы, пути передачи, можно ли лечить

Кровит и зудит: как избежать геморроя, каковы симптомы. Ликбез от врача

Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать