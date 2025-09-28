Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 04:00

Как нас пытается обмануть сифилис: симптомы, пути передачи, можно ли лечить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сифилис — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Treponema pallidum (бледная трепонема). Его особенность — длительное бессимптомное течение. NEWS.ru поговорил с акушером-гинекологом Красногорской больницы Минздрава Подмосковье Рафисой Кунафиной и выяснил, как «великий маскировщик» пытается обмануть человека и как предотвратить заражение смертельно опасной инфекцией.

Как передается сифилис

Сифилис передается преимущественно половым путем, реже — через кровь или от матери к ребенку во время беременности. Особенность болезни состоит в том, что она развивается постепенно, проходя несколько стадий, каждая из которых имеет свои проявления. Без лечения сифилис может приводить к тяжелым осложнениям, поражению внутренних органов и нервной системы.

Явные и скрытые симптомы сифилиса

Сифилис принято называть «великим маскировщиком» — его проявления разнообразны и могут напоминать другие болезни. К первичным симптомам через три — шесть недель после заражения относится твердый шанкр — безболезненная язвочка на месте проникновения возбудителя (половые органы, рот, кожа). Узелок и язва исчезают даже без лечения, что создает ложное впечатление выздоровления.

Вторичный сифилис: спустя несколько месяцев возникают сыпь на коже и слизистых, увеличиваются лимфоузлы, начинается выпадение волос и появляется общее недомогание. Симптомы могут то исчезать, то возвращаться. Кроме того, может возникнуть усталость, повышенная температура, а также головные и мышечные боли.

Если мы говорим о скрытом сифилисе, то в данном случае болезнь протекает без видимых проявлений, но человек является переносчиком и может заразить партнера. Симптомами заболевания на поздней стадии являются нарушения памяти и концентрации, раздражительность или депрессия. Спустя годы без лечения болезнь приводит к поражению сердца, сосудов, костей, нервной системы, а также головного и спинного мозга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто рискует заразиться сифилисом в первую очередь

Заразиться сифилисом может любой человек, ведущий половую жизнь, но вероятность особенно высока при незащищенных контактах. Кроме того, в группе риска люди с множественными сексуальными партнерами, употребляющие наркотики через нестерильные иглы, и пациенты, которые пренебрегают регулярными осмотрами. Болезнь особенно опасна для беременных женщин, не проходящих обследование на инфекции, так как сифилис может привести к выкидышу, мертворождению, преждевременным родам или серьезным патологиям у новорожденного, таким как поражения кожи, костей, печени, селезенки и нервной системы.

Инфекция передается через слизистые, но для заражения нужен контакт с активной язвой или шанкром в ротовой области. Сухие поцелуи или объятия не представляют опасности.

Чем опасен отказ от лечения сифилиса

Запущенный сифилис представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Речь идет, в частности, о разрушении костей и хрящей, образовании гумм — плотных узлов в коже и органах, а также аневризмах и поражении аорты, а также о необратимых изменениях в нервной системе, включая параличи, психические расстройства и слабоумие. Без лечения болезнь может привести к инвалидизации и даже смерти.

Как свести риск заражения сифилисом к минимуму

Эффективная профилактика строится на нескольких уровнях — индивидуальном, семейном и общественном. В первую очередь речь идет о безопасном сексуальном поведении, которое подразумевает использование контрацептивов. Существует мнение, что «двойной презерватив» защищает лучше, однако на самом деле трение увеличивает вероятность разрыва. Один правильно надетый презерватив из латекса или полиуретана в разы надежнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить: риск заражения сохраняется при оральных контактах. Иногда язвы или сыпь в ротовой полости малозаметны, поэтому партнер может заразиться, не подозревая об инфекции — бледная трепонема легко проникает через микротрещины и ранки на слизистой.

Вторая категория профилактики — регулярные обследования: скрининг на сифилис проводится во время беременности, перед операциями и при поступлении на работу в медицинские или образовательные учреждения. Людям из группы риска рекомендуется сдавать анализы не реже одного раза в год.

Следует понимать, что при обнаружении сифилиса важно информировать половых партнеров о диагнозе, чтобы они прошли обследование. Это помогает разорвать цепочку передачи инфекции.

Общественная безопасность заключается в использовании одноразовых инструментов при маникюре, нанесении татуировок и медицинских процедурах, а также в контроле стерильности игл и инструментов в салонах и клиниках, так как отсутствие гигиены на рабочем месте повышает риск заражения различными опасными инфекциями. Кроме того, если у мастера есть ссадины или трещины на коже, контакт с кровью клиента может теоретически привести к заражению.

Поддается ли сифилис лечению

Современная медицина располагает эффективными средствами лечения сифилиса — главным образом это антибиотики. Важно: терапия должна проводиться только врачом-венерологом с контролем лабораторных показателей. Пациенту следует строго соблюдать назначенную схему лечения и не прерывать его самостоятельно. Обязательно полностью исключить сексуальные контакты и убедиться, что партнер прошел обследование. Самолечение при сифилисе опасно: оно может смазать картину болезни, перевести ее в скрытую форму и осложнить диагностику.

