Глава Центра помощи мигрантам оценил работу реестра контролируемых лиц

Реестр контролируемых лиц, который заработал в России 5 февраля, показал прекрасные результаты, заявил NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его мнению, благодарю этому сервису на родину вернулись многие иностранцы с диагнозом «сифилис».

На 1 января 2025 года в Московской области было выявлено 1460 людей с диагнозом «сифилис». На этом основании им отказали в пребывании. Они куда-то делись, но никуда не уехали. Когда заработал реестр, 1 июля посмотрели статистику, и оказалось, что из 1460 остались 30. Остальные уехали сами. Это прекрасный результат, которого никто не мог ожидать, — сказал Коженов.

Он также напомнил, что смысл реестра заключается в том, что против нелегалов вводят ограничения, которые делают их жизнь в РФ некомфортной. Всего их около 30 штук. В частности, иностранцам блокируют банковские карты, телефоны, запрещают ездить на машине.

Ранее стало известно, что с января по август 2025 года судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. В пресс-службе ФССП отметили, что это число на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В прошлом году с января по август из страны депортировали около 55 тысяч человек. В целом в 2024-м из России было выдворено 88 тысяч иностранцев.