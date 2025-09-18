Названо количество мигрантов, которых выдворили из России ФССП: с января по август 2025 года из России выдворили 35 тыс. мигрантов и ЛБГ

С января по август 2025 года судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным «Ведомостей», это число на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В прошлом году с января по август из страны депортировали около 55 тысяч человек. В целом, в 2024-м из России было выдворено 88 тысяч иностранцев.

Снижение показателей в текущем году может быть связано с указом президента России Владимира Путина, который действовал с 1 января по 10 сентября. Он позволял людям без законных оснований для пребывания в стране урегулировать свое правовое положение.

Ранее в СПЧ объяснили, какой ущерб стране могут нанести мигранты. Член Совета Кирилл Кабанов назвал межнациональные конфликты очень опасной игрой. По его словам, их часто используют в своих интересах враги РФ.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что страна меняет подход к привлечению иностранных работников. Политик указал, что РФ переходит к модели возвратной миграции.