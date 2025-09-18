«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:25

Названо количество мигрантов, которых выдворили из России

ФССП: с января по август 2025 года из России выдворили 35 тыс. мигрантов и ЛБГ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С января по август 2025 года судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным «Ведомостей», это число на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В прошлом году с января по август из страны депортировали около 55 тысяч человек. В целом, в 2024-м из России было выдворено 88 тысяч иностранцев.

Снижение показателей в текущем году может быть связано с указом президента России Владимира Путина, который действовал с 1 января по 10 сентября. Он позволял людям без законных оснований для пребывания в стране урегулировать свое правовое положение.

Ранее в СПЧ объяснили, какой ущерб стране могут нанести мигранты. Член Совета Кирилл Кабанов назвал межнациональные конфликты очень опасной игрой. По его словам, их часто используют в своих интересах враги РФ.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что страна меняет подход к привлечению иностранных работников. Политик указал, что РФ переходит к модели возвратной миграции.

ФССП
мигранты
иностранцы
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.