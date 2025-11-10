Участник атаки БПЛА на Иркутскую область «проштрафился» перед ФССП ФССП взыскивает долг с возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область

Федеральная служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания задолженности с Артема Тимофеева, который обвиняется в организации атаки беспилотников на военные объекты в Иркутской области. Как пишет РИА Новости, сумма его долга по кредитным обязательствам превышает 148 тыс. рублей. Ранее налоговые органы уже блокировали счета подозреваемого в связи с образовавшейся задолженностью.

В отношении Тимофеева несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам, — сказано в сообщении.

Инцидент с атакой БПЛА произошел 1 июня, когда беспилотники были запущены с территории поселка Средний Усольского района. После теракта администрация города Усть-Кут распространила ориентировку на Тимофеева, а МВД России объявило его в федеральный розыск. Позднее Росфинмониторинг внес фигуранта и его супругу в перечень террористов и экстремистов. Всего в результате атак на аэродромы в пяти регионах страны возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди персонала не зафиксировано.

