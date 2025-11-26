День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:58

У экс-продюсера «Ласкового мая» обнаружили миллионные долги

ФССП взыскивает с продюсера Разина более 5,2 млн рублей долга

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с известного продюсера Андрея Разина крупную финансовую задолженность, передает РИА Новости. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

Согласно материалам суда, в 2017 году Разин получил от частного лица по имени Александр заем в размере 10 млн рублей. По условиям расписки, деньги должны были быть возвращены полностью к апрелю 2018 года, однако заемщик вернул лишь часть суммы. Непогашенная задолженность на момент судебного разбирательства составила 4,5 млн рублей.

В 2023 году суд города Ставрополя полностью удовлетворил иск кредитора к продюсеру. Помимо основной суммы долга, с Разина были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, которые превысили 881 тыс. рублей, а также судебные издержки в размере 35 тыс. рублей.

Исполнительный лист был выдан Ленинским районным судом Ставрополя 1 ноября 2023 года, после чего в августе 2024 года Федеральная служба судебных приставов возбудила соответствующее исполнительное производство. В его рамках с Разина взыскивается общая сумма свыше 5,2 млн рублей в категории «иных взысканий имущественного характера».

Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие якобы предъявило обвинения Андрею Разину по делу о крупном мошенничестве. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовать поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.

Россия
Андрей Разин
долги
ФССП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.