У экс-продюсера «Ласкового мая» обнаружили миллионные долги

Судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с известного продюсера Андрея Разина крупную финансовую задолженность, передает РИА Новости. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

Согласно материалам суда, в 2017 году Разин получил от частного лица по имени Александр заем в размере 10 млн рублей. По условиям расписки, деньги должны были быть возвращены полностью к апрелю 2018 года, однако заемщик вернул лишь часть суммы. Непогашенная задолженность на момент судебного разбирательства составила 4,5 млн рублей.

В 2023 году суд города Ставрополя полностью удовлетворил иск кредитора к продюсеру. Помимо основной суммы долга, с Разина были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, которые превысили 881 тыс. рублей, а также судебные издержки в размере 35 тыс. рублей.

Исполнительный лист был выдан Ленинским районным судом Ставрополя 1 ноября 2023 года, после чего в августе 2024 года Федеральная служба судебных приставов возбудила соответствующее исполнительное производство. В его рамках с Разина взыскивается общая сумма свыше 5,2 млн рублей в категории «иных взысканий имущественного характера».

Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие якобы предъявило обвинения Андрею Разину по делу о крупном мошенничестве. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовать поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.