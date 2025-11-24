День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:38

Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом

KP.RU: Разину предъявили обвинения по делу о крупном мошенничестве

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила KP.RU, что следствие якобы предъявило обвинения бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину по делу о крупном мошенничестве. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по факту совершения мошенничества в отношении Сергея Кузнецова о присвоении денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта за использование его песен, которые исполнял Юрий Шатунов, — отметила Мухтарова-Казарновская.

По словам адвоката, на данный момент Разину предъявлено заочное обвинение — ему грозит от двух до десяти лет лишения свободы. По информации юриста, продюсер может проживать в Турции.

Ранее Разин подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер». Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.

Ласковый май
Андрей Разин
обвинения
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.