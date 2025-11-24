Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом KP.RU: Разину предъявили обвинения по делу о крупном мошенничестве

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила KP.RU, что следствие якобы предъявило обвинения бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину по делу о крупном мошенничестве. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по факту совершения мошенничества в отношении Сергея Кузнецова о присвоении денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта за использование его песен, которые исполнял Юрий Шатунов, — отметила Мухтарова-Казарновская.

По словам адвоката, на данный момент Разину предъявлено заочное обвинение — ему грозит от двух до десяти лет лишения свободы. По информации юриста, продюсер может проживать в Турции.

Ранее Разин подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер». Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.