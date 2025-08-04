Продюсер «Ласкового мая» не согласился с решением по легендарной песне Продюсер Разин обжаловал отказ исключить из реестра РАО песню «Розовый вечер»

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер», сообщает РИА Новости. Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.

В реестре зарегистрированы две песни с одинаковым названием «Розовый вечер», в которых, по утверждению Разина, используется созданная им музыка и придуманное им название. В марте текущего года Промышленный суд Оренбурга отклонил иск Разина относительно прав на песни группы «Ласковый май». Эти композиции были написаны Сергеем Кузнецовым и впоследствии проданы исполнителю Юрию Шатунову.

Судом был признан недействительным договор 1992 года о передаче прав на песни группы «Ласковый май» продюсеру. Суд получил оригинал другого спорного соглашения — договора 2019 года между автором текстов Сергеем Кузнецовым и исполнителем Юрием Шатуновым о передаче исключительных прав на музыкальные произведения. Этот документ был признан подлинным. В центре судебного разбирательства оказались 27 композиций, включая известные хиты «Белые розы» и «Розовый вечер».

Ранее стало известно, что родственники Шатунова начали работу над проектом с применением голографических технологий. Образ певца планируется воссоздать с использованием искусственного интеллекта, а вокал будет использован из архивных записей. В дальнейших планах — организация концертных выступлений в 3D-формате с применением современных технологических решений.