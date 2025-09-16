«Опасная игра»: В СПЧ объяснили, как мигранты могут разрушить РФ изнутри Член СПЧ Кабанов: враги РФ используют межнациональные конфликты в своих целях

Межнациональные конфликты — это очень опасная игра, так как их часто используют в своих интересах враги России, заявил в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, такие ситуации являются удобным моментом для нарушения внутренней стабильности государства.

Это очень опасная игра, потому что ее используют в своих интересах наши враги. Это как раз является основой для нарушения нашей внутренней стабильности, — сообщил Кабанов.

Он также отметил, что сейчас на Западе происходят настоящие цивилизационные войны. Речь идет о протестах против миграционной политики в Европе. Такие масштабные конфликты произошли из-за массового завоза людей с другим цивилизационным кодом, считает член СПЧ.

Ранее во Владивостоке разгорелся международный скандал. По данным СК РФ, русские подростки напали на граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Тем временем Ташкент направил ноту в МИД и краевую прокуратуру. Уточняется, что мигранты находились на территории РФ на законных основаниях.