Россия меняет подход к привлечению иностранных работников, переходя к модели возвратной миграции, сообщил на Всероссийской неделе охраны труда министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, мигранты будут приезжать временно, зарабатывать и уезжать, привлекать их семьи или обучать новых специалистов не будут, сообщает ТАСС.

Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны, — сказал Решетников.

Министр добавил, что процесс перехода к новому режиму миграции уже выстраивается. Основной задачей он назвал повышение производительности труда россиян. Для этого разработан специальный проект, напомнил Решетников.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru заявил, что межнациональные конфликты — это очень опасная игра, так как их часто используют в своих интересах враги России. По его мнению, такие ситуации являются удобным моментом для нарушения внутренней стабильности государства. Он также отметил, что сейчас на Западе происходят настоящие цивилизационные войны. Речь идет о протестах против миграционной политики в Европе.