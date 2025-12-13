Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 09:12

В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов

Депутат Выборный: нужно создать реестр педофилов для общественной безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Важно создать реестр лиц, совершивших правонарушения, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, заявил заместитель председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, которые приводит ТАСС, при этом такой реестр не должен быть публичным.

Необходимость в таком инструменте очевидна и продиктована основной целью - предотвращением рецидива и защитой детей, что уже подтверждено успешной практикой во многих странах. Однако ключевым моментом является формат доступа к этому реестру. Эксперты склоняются к необходимости ограниченного и непубличного доступа, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и конституционными правами граждан, — прокомментировал Выборный.

Депутат подчеркнул важность централизованной базы данных лиц, совершивших преступления, для общественной безопасности. По его словам, реестр должен быть инструментом для профессионалов, а не для самосуда.

Выборный отметил необходимость улучшить обмен информацией между правоохранителями, медучреждениями и школами для контроля за соблюдением запретов для судимых за педофилию. Также он напомнил о законе, разрешающем передачу данных без согласия пациентов.

Помимо этого, депутат предложил включить кадровые службы образовательных и социальных учреждений в реестр. Это предотвратит трудоустройство осужденных за преступления против детей в других регионах.

Ранее в Москве был задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в сексуальных домогательствах к девушкам 14-18 лет и попытках склонить их к самоубийству. Он использовал поддельные аккаунты в соцсетях для общения с жертвами из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Челябинска, Самарской области и Красноярского края.

