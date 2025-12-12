Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:30

Педофил представлялся сверстницей: заика склонял девочек к сексу и суициду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве поймали растлителя, который не только приставал к девочкам 14–18 лет, но и склонял их к самоубийству. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Растлевал и склонял к суициду

Столичные следователи вышли на 26-летнего мужчину, подозреваемого в систематических попытках растления несовершеннолетних и склонения их к суициду.

По данным следствия, злоумышленник создавал фальшивые аккаунты в социальных сетях под разными именами — как мужскими, так и женскими — и вступал в переписку с девушками 14–18 лет. Его жертвами стали школьницы и студентки из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Челябинска, Самарской области и Красноярского края.

При общении злоумышленник выяснял возраст собеседниц, после чего переходил к интимным темам и предложениям встреч.

Предложил взять микрозаем на билет

Схема общения у преступника была стандартная: после сексуальных домогательств он вдруг переходил к обсуждению совместного самоубийства, подробно описывая способы его совершения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Некоторые девушки прекращали общение, однако находились и те, кто, находясь в уязвимом психологическом состоянии, проявлял интерес к его предложениям. В одном из случаев девочка-подросток согласился на встречу, но посетовала на то, что у нее нет денег на билет до Москвы. Злоумышленник даже предложил взять микрозаем на дорогу, мотивируя это тем, что возвращать деньги не придется.

Мать одной из жертв, 15-летней школьницы, рассказала, что ее дочь общалась с преступником, полагая, что это ровесница. Позже тот признался, что он на самом деле парень, и продолжил настойчиво уговаривать девушку встретиться и вместе покончить с жизнью.

«Он написал моему ребенку со страницы с женским именем и не говорил, что он взрослый мужчина. Она думала, что с ней хочет подружиться ее ровесница. Потом уже написал в ходе переписки: „Если что, я — парень“. Долгое время с ней переписывался, надоедал ей», — рассказала мать журналистам MK.RU.

Встреча не состоялась только потому, что девочка вместе с семьей уехала в отпуск.

Шесть лет колонии для заики

Столичным следователям удалось установить личность подозреваемого и задержать его в квартире на Балаклавском проспекте.

По информации следствия, злоумышленник — уроженец Ставропольского края — страдал заиканием с детства, не работал, не имел постоянных отношений и окончил колледж по специальности «мастер ЖКХ». На допросе он утверждал, что его предложения о самоубийстве были шуткой и не собирались реализовываться.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зюзинский районный суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с обязательным психиатрическим наблюдением.

