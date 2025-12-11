«Как подопытного кролика»: отчим-педофил сотни раз насиловал падчерицу

50-летний житель города Лунд на юге Швеции приговорен к 12 годам тюремного заключения за более чем 200 изнасилований своей падчерицы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Семь лет насилия

Девушка, признанная следствием и судом пострадавшей, на сегодняшний день уже совершеннолетняя. Согласно ее показаниям, насилие внутри семьи началось, когда ей было всего 12 лет, и продолжалось семь лет, пока она сама не обратилась в полицию, пишет издание Sydsvenskan.

В самые интенсивные периоды девочка подвергалась изнасилованиям несколько раз в неделю. В ходе допроса она рассказала об одном случае, когда мужчина использовал презерватив, который порвался.

На следующий день они поехали в аптеку, чтобы купить таблетку экстренной контрацепции. Девочка ждала в машине, пока отчим общался с провизором.

Две сотни эпизодов

В мае 2025 года пострадавшая обратилась в полицейский участок в Лунде и сообщила, что подвергалась различным сексуальным преступлениям со стороны своего отчима.

В итоге в деле появилось более 200 эпизодов сексуального насилия. Мужчина был арестован на следующий день и с тех пор находится под стражей.

В ходе обыска дома были изъяты различные предметы в качестве вещественных доказательств. Прокурор также указал на трансакции через Swish, в ходе которых мужчина отправлял деньги девушке с сообщением: «Не говори своему парню». Следователи уверены, что падчерица была не единственной жертвой растлителя.

«Мы предположили 216 изнасилований, из которых 212 были совершены при отягчающих обстоятельствах. Точное количество пока не ясно. Было сложно установить число и характер совершенных преступлений», — говорит прокурор Петер Энгстрем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Был плохим отцом

В ходе судебного разбирательства были воспроизведены аудиозаписи разговоров между падчерицей и отчимом.

«Окружной суд резюмировал их как оправдания мужчины в том, что он был плохим отцом, использовал девочку как подопытного кролика, как любовницу и для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Это стало решающим доказательством», — говорит Петер Энгстрем.

Согласно решению районного суда, рассказ девушки ясен и правдив. Она заявила, что «воспринимала его как отца и очень опечалена всем, что потеряла».

Мужчина отрицает все обвинения, но, по данным окружного суда, его ответы в целом кажутся уклончивыми. Он приговорен к 12 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах. Он также должен выплатить повзрослевшей падчерице компенсацию в размере 1,9 млн крон (16 млн рублей).

