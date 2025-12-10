ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:28

Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Саяногорске педофил выслушал приговор. Его жертвами стали четыре девочки, хотя изначально дело было возбуждено по одному эпизоду. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Преследовал от школы до дома

Обвиняемый — уроженец Самарской области. Он совершил четыре преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нескольких регионах страны, пишет 19rus со ссылкой на пресс-службу Саяногорского городского суда.

Разбирательство в отношении педофила началось с одного, но громкого эпизода. В апреле 2024 года мужчина преследовал 11-летнюю девочку от школы до дома и, дождавшись, когда девочка открыла дверь квартиры, напал на нее, совершив насильственные действия сексуального характера.

Педофила задержали в Минусинске на следующий день. С тех пор он был под арестом. Вину мужчина не признавал, пишет «Юг Сибири».

Домогался во «ВКонтакте»

В ходе следствия сыщики проверили все соцсети мужчины. Все указывало на то, что подозреваемый имеет склонность к педофилии.

В том числе было установлено, что через социальную сеть «ВКонтакте» он взаимодействовал с малолетней девочкой из Свердловской области, склонив ее к изготовлению и отправке фотографий интимного характера. За это он ответил по статье о развратных действиях.

«Также мужчина переписывался в соцсетях с другой несовершеннолетней девочкой — она жила в Свердловской области. Фигурант убедил ребенка сделать интимные фото и выслать ему по интернету», — рассказали в суде.

Кроме того, были установлены еще два эпизода с растлением в Самаре: подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух других несовершеннолетних. Суд констатировал, что этими действиями педофил нанес девочкам вред в виде нарушения нормального психического развития, нравственного воспитания и формирования личности.

Приговор и компенсация потерпевшим

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года.

В дополнение к основному наказанию суд обязал его проходить принудительное амбулаторное психиатрическое наблюдение и лечение по месту отбывания наказания.

Каждой из четырех потерпевших суд присудил компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, что в совокупности составляет 2 млн рублей.

Читайте также:

«Друзья говорят, это странно»: блогерша провела интервью со своим сталкером

Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут

«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова

«Сломали нос»: мать обвиняемого в педофилии москвича просит о помощи

Строил горки и насиловал детей: история Деда Мороза из Бугульмы

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
педофилы
педофилия
насилие
Хакасия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Российскую фристайлистку допустили до международных соревнований
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!
Общество

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.