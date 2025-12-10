Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу

Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу

В Саяногорске педофил выслушал приговор. Его жертвами стали четыре девочки, хотя изначально дело было возбуждено по одному эпизоду. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Преследовал от школы до дома

Обвиняемый — уроженец Самарской области. Он совершил четыре преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нескольких регионах страны, пишет 19rus со ссылкой на пресс-службу Саяногорского городского суда.

Разбирательство в отношении педофила началось с одного, но громкого эпизода. В апреле 2024 года мужчина преследовал 11-летнюю девочку от школы до дома и, дождавшись, когда девочка открыла дверь квартиры, напал на нее, совершив насильственные действия сексуального характера.

Педофила задержали в Минусинске на следующий день. С тех пор он был под арестом. Вину мужчина не признавал, пишет «Юг Сибири».

Домогался во «ВКонтакте»

В ходе следствия сыщики проверили все соцсети мужчины. Все указывало на то, что подозреваемый имеет склонность к педофилии.

В том числе было установлено, что через социальную сеть «ВКонтакте» он взаимодействовал с малолетней девочкой из Свердловской области, склонив ее к изготовлению и отправке фотографий интимного характера. За это он ответил по статье о развратных действиях.

«Также мужчина переписывался в соцсетях с другой несовершеннолетней девочкой — она жила в Свердловской области. Фигурант убедил ребенка сделать интимные фото и выслать ему по интернету», — рассказали в суде.

Кроме того, были установлены еще два эпизода с растлением в Самаре: подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух других несовершеннолетних. Суд констатировал, что этими действиями педофил нанес девочкам вред в виде нарушения нормального психического развития, нравственного воспитания и формирования личности.

Приговор и компенсация потерпевшим

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года.

В дополнение к основному наказанию суд обязал его проходить принудительное амбулаторное психиатрическое наблюдение и лечение по месту отбывания наказания.

Каждой из четырех потерпевших суд присудил компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, что в совокупности составляет 2 млн рублей.

