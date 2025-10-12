Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке

Ветряная оспа, или ветрянка, — острое инфекционное заболевание, которое ошибочно считают безобидной детской болезнью. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен раскрыла в интервью NEWS.ru неприятные факты о ветрянке, а также объяснила, чем опасен на первый взгляд банальный недуг.

Что такое ветрянка и насколько она заразна

Ветряная оспа (ветрянка) — острое инфекционное заболевание. Ее вызывает вирус Varicella Zoster, принадлежащий к семейству герпесвирусов. Его коварство в том, что, переболев один раз, человек на всю жизнь остается носителем. Он «засыпает» в нервных ганглиях и может проявиться в виде опоясывающего лишая (герпеса). Понимание природы вируса помогает осознать важность правильного лечения и профилактики.

Ветрянка чрезвычайно заразна. Она передается воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле, чихании) и при прямом контакте с жидкостью из пузырьков сыпи. Инкубационный период длится от 10 до 21 дня. Человек становится заразным за один-два дня до появления первых высыпаний и остается им до тех пор, пока все пузырьки не покроются корочками.

Первые симптомы ветрянки

Заболевание редко начинается с сыпи. Сначала появляются симптомы, напоминающие ОРВИ:

повышение температуры (от 37,5°C до 39°C и выше);

слабость, головная боль, озноб;

иногда — боль в горле.

Через один-два дня появляется характерная сыпь, которая проходит несколько стадий.

Пятна: розовые или красные пятнышки, которые появляются сначала на лице и волосистой части головы, затем распространяются по всему телу. Папулы и везикулы: пятна быстро превращаются в бугорки (папулы), а затем — в пузырьки (везикулы), заполненные прозрачной жидкостью. Корочки: через один-два дня пузырьки лопаются, подсыхают и образуют коричневатые корочки, которые отпадают через одну-две недели.

Сыпь появляется волнами в течение трех — семи дней, поэтому на коже пациента одновременно присутствуют и свежие пятна, и пузырьки, и подсохшие корочки. Высыпания могут быть на слизистых оболочках (рот, глаза, половые органы), что доставляет особый дискомфорт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У кого ветрянка протекает в тяжелой форме

Заразиться может любой человек, не болевший ранее и не привитый. Однако тяжелое течение и осложнения чаще всего возникают у:

младенцев до года, особенно новорожденных;

взрослых и подростков (чем старше человек, тем тяжелее переносится болезнь);

беременных женщин, не имеющих иммунитета, это опасно как для матери (пневмония), так и для плода (врожденные пороки развития);

людей с иммунодефицитом (пациенты на химиотерапии, с ВИЧ, после трансплантации органов, принимающие иммуносупрессоры);

людей с хроническими заболеваниями (лейкоз, астма, экзема).

Какие осложнения вызывает ветрянка

Ветрянка опасна не сама по себе, а своими осложнениями. Вирус подавляет иммунитет, открывая ворота для бактерий и вызывая системные нарушения.

Бактериальные инфекции кожи: самое частое осложнение. При расчесывании сыпи в ранки попадают бактерии (чаще всего стрептококки и стафилококки), вызывая гнойные воспаления, абсцессы и в тяжелых случаях некротический фасциит.

Ветряночная пневмония: вирусное поражение легких. Протекает тяжело, плохо поддается лечению и является основной причиной смерти от ветрянки у взрослых.

Энцефалит и менингит: воспаление головного мозга и его оболочек. Проявляется сильной головной болью, рвотой, судорогами, потерей сознания. Может привести к необратимым неврологическим последствиям.

Синдром Рея: редкое, но крайне опасное состояние, возникающее у детей на фоне лечения аспирином. Поражает печень и мозг.

Другие: гепатит, кератит (воспаление роговицы глаза), нефрит, тромбоцитопения.

Как предотвратить заражение ветрянкой

Единственный надежный способ предотвратить ветрянку — вакцинация. Это стратегия, подтвержденная Всемирной организацией здравоохранения. Вакцина содержит ослабленный вирус, который не может вызвать болезнь, но обучает иммунную систему вырабатывать защитные антитела. Две дозы вакцины, введенные с интервалом не менее шести недель, обеспечивают защиту на 98–99%. Даже если привитый человек заболеет, болезнь пройдет в легкой форме без риска осложнений.

Неспецифическая профилактика: изоляция больного, проветривание помещений, кварцевание комнат и ношение масок здоровыми членами семьи. Однако эти меры малоэффективны из-за крайне высокой заразности вируса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сегодня лечат ветрянку

Специфического лекарства от вируса ветрянки не существует. Лечение симптоматическое и направлено на облегчение состояния и профилактику осложнений.

Заболевшие должны соблюдать постельный режим на период лихорадки. Им также рекомендовано обильное питье (вода, морсы, компоты) для снятия интоксикации. Для снижения температуры следует использовать только парацетамол или ибупрофен. Аспирин категорически запрещен из-за риска развития синдрома Рея.

Сыпь тоже нужно обрабатывать правильно. Основная задача — снять зуд и не допустить расчесывания. Для этого используют антигистаминные препараты (по назначению врача). Классическая зеленка (бриллиантовый зеленый) не лечит, а выполняет две функции: дезинфицирует и служит маркером для отслеживания появления новых элементов. Современная медицина рекомендует использовать более эффективные средства: лосьон «Каламин» (охлаждает, снимает зуд, подсушивает) или пенцикловир/ацикловир в форме мази (противовирусное действие).

Нельзя принимать ванну в острый период, так как это может спровоцировать распространение инфекции. Допустим быстрый прохладный душ. Постельное и нательное белье должно быть мягким и регулярно меняться. Детям следует коротко стричь ногти, чтобы избежать расчесывания сыпи. Также можно надеть хлопковые рукавички.

Питание: щадящая диета. Исключите острое, соленое, кислое (если есть высыпания во рту). Пища должна быть прохладной и мягкой (пюре, каши, бульоны).

При появлении любых тревожных симптомов (неукротимая рвота, сильная головная боль, затрудненное дыхание, спутанность сознания, гнойное воспаление элементов сыпи, температура выше 39,5°C) немедленно обратитесь к врачу.

Ветрянка — серьезное заболевание, последствия которого можно и нужно предотвращать. Не стоит надеяться на «легкую болезнь в детстве». Самый разумный и безопасный выбор — вакцинация, которая надежно защитит вас и ваших детей от вируса и его грозных осложнений.

