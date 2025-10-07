Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач рассказал о главной опасности вируса Коксаки

Врач Осипов: вирус Коксаки может привести к поражениям сердца и мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие нужного лечения вируса Коксаки может привести к поражениям сердца и мозга в виде миокардита и серозного менингита, заявил заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, сказанным в эфире радио «Комсомольская правда», даже после выздоровления человек заразен около трех недель.

Чем опасен вирус при отсутствии лечения? Это поражение сердца в виде миокардита и поражение мозга в виде серозного менингита, но сейчас мы их видим уже редко, потому что у нас все-таки начинают вовремя получать лечение пациенты, — заявил Осипов.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев сообщил, что вирус Коксаки способен провоцировать развитие осложнений, включая патологии сердечной мышцы. Он также отметил возможность редких случаев поражения легочной системы и органов желудочно-кишечного тракта под воздействием данной инфекции.

