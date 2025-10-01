Врач раскрыл, какие осложнения может вызвать вирус Коксаки

Вирус Коксаки может вызывать осложнения, в частности сердечные заболевания, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Также он добавил, что в редких случаях инфекция может спровоцировать поражение легких и желудочно-кишечного тракта.

Осложнения могут развиваться в основном на сердце в виде миокардитов и перикардитов. Сердце является основным органом-мишенью. Очень редко могут быть поражены легкие и желудочно-кишечный тракт. Если возникают осложнения на головной мозг, это следствие развития интоксикации, — отметил Прокофьев.

Врач подчеркнул, что инфекции в основном подвержены дети в возрасте от шести месяцев до шести лет. По его словам, основные симптомы вируса — это высокая температура, боль в горле и сыпь. Для профилактики заболевания врач посоветовал соблюдать общие правила личной гигиены, а также избегать массового скопления людей.

Вирус Коксаки — это разновидность энтеровируса, который передается так же, как все энтеровирусы — через грязные руки, игрушки, воду и общие предметы. Поэтому наиболее подвержены ему дети младшей возрастной группы, где-то от шести месяцев до шести лет. Проявляется он у всех одинаково: появляется высокая температура, боль в горле и сыпь, которая, как правило, локализуется на стопах. Это общая история для вируса Коксаки, и пропустить ее очень сложно. Иногда сыпь появляется на ягодицах, — объяснил Прокофьев.

