01 октября 2025 в 15:48

Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей

Лор Шишкин: осенью дети чаще болеют ОРВИ, чреватой отитом и синуситом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью дети чаще болеют острой респираторной вирусной инфекцией, которая может приводить к осложнениям, таким как отит и синусит, заявил perm.aif.ru отоларинголог Александр Шишкин. По его словам, высокий пик заболеваемости ОРВИ продолжается до конца декабря.

Также всплеск заболеваемости связан с тем, что дети начинают посещать детские коллективы: сады, школы, секции. То есть возникает скученность людей, — уточнил Шишкин.

Он напомнил, что родителям важно поддерживать иммунитет детей и своевременно начинать лечение ОРВИ. Кроме того, не стоит забывать о противоэпидемических мерах. Врач также посоветовал не водить больного ребенка в места скопления людей.

Ранее отоларинголог Яна Новикова заявила, что насморк провоцирует отек носоглотки, которая связана со средним ухом. Она добавила, что, согласно статистике, 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме.

