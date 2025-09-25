Отоларинголог раскрыла связь между насморком и снижением слуха Лор Новикова: насморк вызывает отек носоглотки, связанной со средним ухом

Насморк провоцирует отек носоглотки, которая связана со средним ухом, заявила «Радио 1» отоларинголог Яна Новикова. Она добавила, что, согласно статистике, 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме.

Во время насморка отекает не только слизистая носа, но и носоглотка, где находятся устья слуховых (евстахиевых) труб. Эти трубы соединяют среднее ухо с носоглоткой, выравнивая давление. Когда они отекают и перекрываются, в среднем ухе начинается воспаление — развивается отит, — объяснила Новикова.

Особую роль в этом играют аденоиды — если они по размеру больше обычного, то дети попадают в группу риска, предупредила врач. Дело в том, что увеличенные аденоиды могут физически перекрывать слуховые трубы, провоцируя постоянные воспаления.

Ранее эндоскопист Александр Салюк заявил, что неправильное использование внутриканальных наушников увеличивает риск ушной инфекции. По его мнению, эта модель девайса считается наиболее опасной для здоровья.