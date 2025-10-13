Отоларинголог назвал главную опасность наушников

Прослушивание громкой музыки в наушниках — достаточно частая причина потери слуха, заявил Pravda-nn.ru отоларинголог Валерий Лисин. Он посоветовал слушать композиции не громче 60% от максимума и не дольше часа подряд.

Вместо вакуумных наушников лучше использовать обычные, уточнил Лисин. Специалист также порекомендовал ограничить прослушивание музыки таким способом в замкнутых пространствах, в частности в машине.

Как пояснил врач, шум становится опасным для слуха уже при 85 дБ. Для наглядности: это уровень рева мотоцикла (85–95 дБ). Еще выше громкость в ночном клубе (110 дБ) и сирены (120 дБ). Если уровень звука превышает 100 дБ, безопасно слушать его можно не дольше 15 минут.

Ранее эндоскопист Александр Салюк заявил, что внутриканальные наушники считаются наиболее опасными для здоровья. Он отметил, что неправильное использование этого девайса увеличивает риск ушной инфекции.