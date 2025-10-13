Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:58

В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников

Мужчина в наушниках попал под поезд и чуть не погиб у станции Парнас в Петербурге, сообщает «Петербург2». Россиянин проигнорировал запрещающий сигнал светофора, не заметил приближающийся состав и не расслышал гудок тепловоза из-за музыки.

По информации транспортной полиции, машинист предпринял попытку предупредить пешехода, используя звуковой сигнал, 42-летний житель Ленинградской области его не услышал. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее еще один житель Ленинградской области попал под поезд. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что 38-летний россиянин попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В результате столкновения мужчина погиб.

