Петербуржца насмерть сбил поезд при попытке перейти ж/д пути

В Ленинградской области 38-летнего мужчину насмерть сбил поезд, когда он попытался пересечь ж/д пути в неположенном месте, пишет «Петербург2». Предполагается, что погибший житель Санкт-Петербурга в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия случилась на железнодорожном перегоне между станциями Вырица и Новинка. По данным правоохранителей, мужчину при пересечении ж/д путей не спугнул даже приближающийся состав и звуковые сигналы. Машинист попытался экстренно затормозить, однако это не помогло.

В результате травм петербуржец скончался на месте ЧП. По факту случившегося полиция начала проверку.

