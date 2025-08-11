Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:09

Петербуржца насмерть сбил поезд при попытке перейти ж/д пути

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области 38-летнего мужчину насмерть сбил поезд, когда он попытался пересечь ж/д пути в неположенном месте, пишет «Петербург2». Предполагается, что погибший житель Санкт-Петербурга в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия случилась на железнодорожном перегоне между станциями Вырица и Новинка. По данным правоохранителей, мужчину при пересечении ж/д путей не спугнул даже приближающийся состав и звуковые сигналы. Машинист попытался экстренно затормозить, однако это не помогло.

В результате травм петербуржец скончался на месте ЧП. По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Новосибирской области 76-летний мужчина чудом выжил после того, как его сбил грузовой поезд на платформе Барышево. Мужчина получил серьезные травмы.

поезда
происшествия
погибшие
регионы
