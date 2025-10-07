В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ

В России нет массовой вспышки вируса Коксаки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране стабильная, передает ТАСС.

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности, — отметили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре добавили, что для предотвращения распространения вируса среди детей в учебных заведениях работают утренние фильтры и проводится профилактическая работа. Специалисты посоветовали тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также пить только бутилированную воду.

Ранее газета «Известия» сообщила, что случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в нескольких регионах России, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу и Владимир. Уточняется, что это типичная летне-осенняя инфекция, которая легко распространяется в тесных коллективах, особенно в детских садах. Картина симптоматики следующая: высокая температура до 39°C, боль в горле и высыпания на конечностях и во рту.