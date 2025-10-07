Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 04:24

В России зафиксирована вспышка вируса Коксаки

Вирусы и бактерии Вирусы и бактерии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в нескольких регионах России, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу и Владимир, пишут «Известия». Уточняется, что это типичная летне-осенняя инфекция, которая легко распространяется в тесных коллективах, особенно в детских садах.́

Как сказано в материале, вспышки инфекции могли быть связаны с возвращением туристов из теплых стран. Передается вирус контактным, воздушно-капельным путем и через воду или еду. При этом картина симптоматики следующая: высокая температура до 39°C, боль в горле и высыпания на конечностях и во рту.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что вирус Коксаки способен провоцировать осложнения, включая кардиологические патологии. Специалист добавил, что в исключительных ситуациях инфекция может вызывать поражение легочной системы и органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, он отметил, что инфицирование взрослых вирусом Коксаки происходит в исключительных ситуациях. Специалист подчеркнул, что основной группой риска являются дети, и рекомендовал обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, избегая самостоятельного лечения.

