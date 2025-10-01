Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:50

Врач ответил, угрожает ли взрослым вирус Коксаки

Врач Прокофьев: взрослые могут подхватить вирус Коксаки в редком случае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрослые могут заразиться вирусом Коксаки в редком случае, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, прежде всего этому заболеванию подвержены дети. Специалист посоветовал не заниматься самолечением и вызывать доктора при появлении первых симптомов вируса.

Важно знать, что самостоятельное лечение здесь не очень хорошо. Как правило, когда появляется сыпь, родители всегда обращаются к врачу, так как это требует определенного мониторинга. Симптомы, когда температура плохо сбивается и держится более трех дней, интоксикация или признаки обезвоживания у ребенка должны насторожить. В таких случаях очень важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. В основном болеют дети. Взрослые могут заболеть, но это достаточно редкий случай, так как энтеровирусы чаще поражают именно детские группы, — объяснил Прокофьев.

Врач подчеркнул, что универсальной схемы лечения болезни нет: она подбирается индивидуально в зависимости от возраста и тяжести симптомов. По его словам, антибиотиков или противовирусных препаратов, действующих непосредственно на этот вирус, не существует.

Используются энтеросорбенты, препараты против аллергии и симптоматические средства для снятия боли в горле. Вирус Коксаки можно подтвердить лабораторно. Когда появляются какие-то симптомы, особенно высыпания на стопах и ладонях, можно сдать диагностику. Существует метод определения РНК в кале, который позволяет выявить энтеровирусы. На основании этого устанавливается диагноз, также добавляются клинический анализ крови и мочи, — подытожил Прокофьев.

Ранее врач-терапевт Анастасия Агаева заявила, что лечение ОРВИ антибиотиками и народной медициной не имеет убедительных доказательств эффективности. Помимо них, простудные вирусы нередко безуспешно лечат противовирусными и гомеопатическими средствами, витамином С, а также иммуномодуляторами.

болезни
вирусы
инфекции
врачи
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
