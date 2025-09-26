Названы пять бесполезных методов лечения ОРВИ

Лечение ОРВИ антибиотиками и народной медициной не имеет убедительных доказательств эффективности, сообщила в беседе с RT врач-терапевт Анастасия Агаева. Помимо них, простудные вирусы нередко безуспешно лечат противовирусными и гомеопатическими средствами, витамином С, а также иммуномодуляторами — и все они тоже бессильны против простуд.

По словам врача, антибиотики действуют лишь на бактерии, а простудные заболевания вызываются вирусами. Применение таких препаратов может только сделать хуже, повысив устойчивость бактерий к лекарству.

Антибиотики показаны только в случае развития подтвержденной бактериальной инфекции, например при отите, синусите, пневмонии, — говорит врач.

С осторожностью терапевт призывает применять и народные средства, такие как растирание спиртом для снижения температуры — это может привести к тяжелому отравлению. По словам врача, с осторожностью надо применять ингаляции над парами картошки и промывание антисептиками при насморке. Излишнее усердие может здесь привести к ожогам дыхательных путей и кожи.

По словам Агаевой, для эффективной профилактики ОРВИ нужно обсудить план вакцинации с врачом. Также терапевт настоятельно советует чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с больными, поддерживать иммунитет через сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.

Ранее россиян предупредили, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году ожидается в декабре. Врачи ожидают, что умеренная эпидемия случится в зависимости от штаммового состава, а настоящий рост заболеваемости произойдет после школьных каникул.