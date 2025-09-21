«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 13:04

Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, скорее всего, начнется в декабре, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости. Онищенко отметил, что в этом году ожидается умеренная эпидемия в зависимости от штаммового состава, а настоящий рост заболеваемости с высокими цифрами, вероятно, произойдет после школьных каникул.

Подъем заболеваемости [гриппом и ОРВИ] в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу, — высказался специалист.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что россияне смогут снизить риск заражения ОРВИ, если будут применять профилактические меры, использованные во время пандемии COVID-19. По его словам, главным способом защиты является ограничение контактов с потенциальными носителями вируса, особенно в замкнутых помещениях.

Кроме того, терапевт Марина Овсянникова сообщила, что грипп отличается от других ОРВИ резким ухудшением самочувствия, высокой температурой, сильной слабостью, болями в мышцах и глазах, сухим кашлем и болью в грудной клетке. В отличие от легких форм ОРВИ, грипп чаще приводит к осложнениям.

Геннадий Онищенко
грипп
ОРВИ
эпидемии
