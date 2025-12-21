Россиянам объяснили невозможность введения четырехдневной рабочей недели

Переход на сокращенную рабочую неделю в России сталкивается с рядом экономических и социальных ограничений, заявил в интервью ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, вряд ли граждане страны готовы к увеличению доли свободного времени, так как они не смогут эффективно организовать свой досуг.

Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть, — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что для реализации подобной инициативы необходимо прежде всего обеспечить масштабное технологическое перевооружение всех отраслей экономики, которое позволит сохранить производительность труда при сокращении рабочего времени. Таким образом, сам по себе переход на четырехдневную неделю без создания соответствующих технологических предпосылок может привести к негативным последствиям для экономики страны.

Ранее сообщалось, что россиян ждет 247 рабочих дней в 2026 году. Общее количество дней отдыха составит 118, а с учетом оплачиваемого отпуска эта цифра возрастет до 146 дней.