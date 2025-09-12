Врач объяснила, какие признаки отличают грипп от обычной ОРВИ

Грипп отличается от других ОРВИ резким ухудшением самочувствия, высокой температурой, выраженной слабостью, мышечными и глазными болями, сухим кашлем и болью в грудной клетке, сообщила «Газете.Ru» терапевт Марина Овсянникова. В отличие от легких ОРВИ, грипп чаще вызывает осложнения.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — собирательное понятие группы заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, вызываемых вирусами. Причиной ОРВИ является большое количество вирусов (более 200 подтипов). Наиболее часто встречающимися из них являются: аденовирусы, парагрипп, метапневмовирус, риновирусы, — объяснила Овсянникова.

Грипп считается разновидностью ОРВИ, но потенциально это заболевание с тяжелым течением и развитием серьезных осложнений. К ним относятся синусит, отит, пневмония, миокардит и менингит. К группе риска по осложнениям относятся пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали начало осени — сентябрь или октябрь — оптимальным временем для вакцинации от гриппа. В ведомстве отметили что в первую очередь привиться следует тем, кто входит в группы риска, а именно беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями.