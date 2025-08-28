День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:14

В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа

В Роспотребнадзоре посоветовали беременным сделать прививку от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививку от гриппа рекомендуется сделать беременным женщинам, пожилым гражданам, а также пациентам с хроническими заболеваниями, пишет «МК в Питере» со ссылкой на Роспотребнадзор. В группу повышенного риска также входят дети старше полугода и подростки.

Показание к вакцинации также есть для работников медицинских, образовательных учреждений и других сфер, связанных с высоким риском заражения, отметили в ведомстве. Прививка необходима людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы.

Оптимальным временем для вакцинации считается начало осени — сентябрь или октябрь. В этот период организм успевает выработать необходимый уровень защитных антител в течение двух–четырех недель после введения препарата.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что при новом штамме коронавирусной инфекции «Стратус» в начале заболевания не наблюдается высокой температуры в отличие от гриппа. По его словам, при коронавирусе происходит поражение верхних дыхательных путей, что проявляется в виде сильного кашля.

