Названы отличия нового штамма коронавируса «стратус» от гриппа

При новом штамме коронавирусной инфекции «Стратус» в начале заболевания не наблюдается высокой температуры в отличие от гриппа, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, при коронавирусе происходит поражение верхних дыхательных путей, что проявляется в виде сильного кашля. Также он отметил, что в начале заражения спутником коронавируса может быть пневмония.

Это два разных вируса: коронавирус и вирус гриппа. Если мы говорим о новой коронавирусной инфекции, то там совершенно другая симптоматика. Например, она не такая выраженная, как при гриппе. При гриппе температура поднимается молниеносно до 40 °С, и у человека сразу видны симптомы, он плохо себя чувствует. В то время как коронавирусная инфекция не дает такой высокой температуры, но, в отличие от гриппа, может стартовать сразу с пневмонии. Либо это может быть связано с верхними дыхательными путями, то есть обязательно будет кашель, ― объяснил Кондрахин.

Врач добавил, что при заражении новым штаммом «стратус» организм переносит болезнь легче, чем грипп. При этом он подчеркнул, что заболевание может быстро прогрессировать.

При гриппе необязательно проявление именно насморка и кашля, а вот при новой коронавирусной инфекции может появиться именно кашель, который будет очень тяжелым, могут появиться хрипы, и на рентгене уже могут быть первые признаки пневмонии. Причем новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело, чем грипп. Человек может продолжать работать, но болезнь будет достаточно быстро прогрессировать, и он сразу не поймет, что ему плохо и он заболел, ― пояснил Кондрахин.

С самого начала заражения новой коронавирусной инфекцией человек также может вообще не чувствовать запахи, отметил Кондрахин. При гриппе, как он отметил, потеря обоняния наступает позже из-за отека слизистой — на вторые или третьи сутки.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для защиты от нового варианта коронавируса «стратус» достаточно придерживаться стандартных правил. По его словам, симптомы во многом схожи с предыдущими штаммами. Чтобы не заболеть, Онищенко посоветовал носить медицинские маски и одеваться по погоде.