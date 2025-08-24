Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта коронавируса Онищенко: для защиты от нового варианта коронавируса хватает старых методов

Чтобы защититься от нового варианта коронавируса «стратус», достаточно придерживаться стандартных правил, рассказал академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит aif.ru, симптомы во многом схожи с предыдущими штаммами. Чтобы не заболеть, Онищенко посоветовал носить медицинские маски и одеваться по погоде.

Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться, — сказал эпидемиолог.

Что касается самих симптомов, продолжил Онищенко, к ним относятся повышение температуры, слабость, озноб и головные боли. Кроме того, в редких случаях пациенты жалуются на потерю обоняния и неприятные ощущения в животе.

Онищенко выразил уверенность, что осеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России избежать не получится. Он также отметил, что штамм коронавируса «стратус» далеко не новый. Вариант SARS-CoV-2 появился еще в апреле 2025 года.