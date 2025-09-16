Россиянам дали совет, как не подхватить ОРВИ в общественном транспорте

Россиянам удастся избежать заражения ОРВИ, если они будут использовать методы профилактики, отработанные во время пандемии COVID-19, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, ключевым фактором защиты является минимизация контактов с потенциальными носителями вируса, особенно в замкнутых пространствах.

Все принципы, которые мы прошли во времена COVID-19, — рабочие против ОРВИ: это маска на лицо, перчатки и санитайзер. Приходя домой, обязательно прополаскиваем нос, горло, моем руки, меняем уличную одежду на домашнюю. Стараемся меньше быть там, где есть большое скопление людей. Чем меньше людей, тем вероятность заболеть ниже. Человек, может быть, сам еще не заболел, но уже активно выделяет вирус. И, конечно, вакцинация. Ее, конечно, желательно было сделать в апреле — августе, но сейчас еще не поздно по некоторым регионам, — пояснил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%, заразились более 696 тысяч человек. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое. В Роспотребнадзоре связывают это с окончанием отпускного сезона и возвращением детей в учебные коллективы.