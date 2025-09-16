Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:05

Россиян предупредили о новой волне распространения одной инфекции

В России число заболевших ОРВИ выросло на 63,8% за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последнюю неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%, более 696 тысяч человек заразились, передает Telegram-канал SHOT. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое.

В Роспотребнадзоре связывают это с окончанием отпускного сезона и возвращением детей в учебные коллективы. Также за неделю число случаев коронавируса превысило 15 тысяч.

Ранее ВОЗ сообщила о новой волне холеры в мире: смертность от болезни выросла на 50%. В 2024 году от холеры умерли шесть тысяч человек. В 2023 году случаи фиксировались в 45 странах, а в 2024-м — уже в 60. При этом 98% заражений приходятся на Африку, Ближний Восток и Азию.

Кроме того, врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, что при новом штамме коронавируса «стратус» высокая температура на ранней стадии болезни, в отличие от гриппа, обычно отсутствует. Заболевание поражает верхние дыхательные пути и сопровождается сильным кашлем, а иногда пневмония может развиваться уже на начальном этапе.

Также президент России Владимир Путин заявил, что риски распространения опасных инфекций в стране нужно минимизировать. Выступая на открытии новых объектов «санитарного щита» по видеосвязи, он подчеркнул, что это напрямую влияет на здоровье граждан и безопасность страны.

ОРВИ
болезни
инфекции
Россия
