Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно Доцент Коновалов: люди могут одновременно заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ

Заражение гриппом и другой респираторной вирусной инфекцией одновременно возможно, заявил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов. По его словам, коинфекция уже встречалась в медицинской практике, хотя и достаточно редко.

Коинфекция — очень редкий, но встречающийся процесс. Как правило, иммунный ответ на заражение одним возбудителем блокирует возможность инфицироваться другим патогеном, — сказал Коновалов.

Эксперт также подчеркнул, что окончательные выводы о заболеваемости гонконгским гриппом пока делать рано. Подробности о его клинической картине и летальности можно будет сделать только после завершения текущего эпидемического сезона.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, причем в структуре циркулирующих вирусов доминирует вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным ведомства, подавляющее большинство случаев гриппа в стране протекает в легкой или средней форме, на которые приходится до 99,5% диагнозов. Показатель госпитализации с гриппом и ОРВИ остается на низком уровне и составляет около 1,8%.