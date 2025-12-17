В Подмосковье оценили ситуацию с распространением ОРВИ и гриппа

Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье благополучная и находится под контролем, заявила главный эпидемиолог Минздрава региона Зинаида Труш. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается ниже порога почти на 60%.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная, — сказала Труш.

Эпидемиолог отметила, что сезонный подъем заболеваемости начался примерно на две недели раньше обычного. Она подчеркнула, что в Подмосковье достаточно коечного фонда для оказания помощи пациентам.

Ранее в Кузбассе обнаружили более 20 тыс. случаев ОРВИ, также в числе заболеваний выявили наличие гонконгского гриппа. Эпидемиологи призвали не забывать о мерах профилактики.

До этого в Челябинской области закрыли не менее 53 школ из-за ОРВИ и гриппа. При этом 31 учебное заведение перевели на дистанционный режим работы. В региональном центре — Челябинске — пока прекратили работу только три школы.