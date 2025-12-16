Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин Не менее 53 школ закрыли в Челябинской области из-за ОРВИ и гриппа

Не менее 53 школ закрыли в Челябинской области из-за ОРВИ и гриппа, сообщил портал «74.ru» со ссылкой на региональное Министерство образования и науки. При этом 31 учебное заведение перевели на дистанционный режим работы. В региональном центре — Челябинске — пока прекратили работу только три школы.

Образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, в ряде случаев на карантин отправляют определенные классы. Некоторые родители недовольны тем, что их школы могут не принимать решение о дистанционном формате обучения, несмотря на рост числа заболевших.

Ранее в Кемеровской области свыше девяти тысяч детей перевели на карантин в связи с ОРВИ. Меры коснулись как школ, так и детских садов. Так, в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе временно закрылись два детских сада, которые посещали 240 детей. До этого в Санкт-Петербурге были приостановлены занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах из-за роста заболеваемости.