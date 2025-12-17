Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:14

Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом

Терапевт Хачмафова: вакцина поможет избежать заражения гонконгским гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцина поможет избежать заражения гонконгским гриппом, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой № 6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова. Она отметила, что штамм H3N2 характеризуется высокой вероятностью развития осложнений.

Основной и наиболее эффективной мерой защиты от этого типа гриппа является ежегодная вакцинация. Современные вакцины содержат актуальные штаммы и формируют специфический иммунитет, значительно уменьшая риск тяжелых форм, госпитализации и осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — рассказала Хачмафова.

По словам врача, важно также соблюдать гигиену — не пренебрегать мытьем рук, использовать антисептики и ограничить контакты с заболевшими. Она отметила, что в период подъема заболеваемости необходимо избегать мест с большим скоплением людей.

Ранее врач Светлана Вахрушева рассказала, что гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции. По ее словам, у больного зачастую высокая температура и озноб.

