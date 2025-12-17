Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа Врач Вахрушева: гонконгский грипп можно опознать по высокой температуре

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, у больного зачастую высокая температура и озноб.

Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель, — сказала Вахрушева.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп является преобладающим штаммом гриппа типа A в России. Также там отметили, что этот вирус широко распространен в Европе, где на его долю приходится 80–90% зафиксированных случаев болезни.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент заболеваемость гриппом в России оценивается как умеренная. Специалисты ведомства отметили, что эпидемиологический сезон в Европе стартовал раньше обычного срока, в то время как уровень вакцинации населения продолжает оставаться низким.