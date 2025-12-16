Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:48

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с заболеваемостью гриппом

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в России оценивается как умеренная

На текущий момент заболеваемость гриппом в России оценивается как умеренная, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом специалисты отметили, что эпидемиологический сезон в Европе начался раньше обычного. На фоне этого охват вакцинацией населения по-прежнему находится на низком уровне, передает ТАСС.

В России кампания по вакцинации против гриппа началась 4 сентября, и при охвате вакцинацией 54,5% от совокупного населения заболеваемость оценивается как умеренная — около 1–1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа в сумме в неделю, при пиках в разные годы — до 2,5 млн, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в стране среди привитых число заболевших составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. При этом доминирует в европейском регионе именно грипп типа A. Также прослеживается тенденция к росту заболеваемости гонконгским гриппом.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения назвали гонконгский грипп (Н3N2) доминирующим штаммом гриппа А в России. Там отметили, что в Европе он также распространен: на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

