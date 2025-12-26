Партию известного напитка изъяли из продажи в Москве из-за ацетона Mash: в Москве из «Магнита» изъяли партию напитков «Алоэ вера» с ацетоном

Партию сладкого напитка «Алоэ вера», содержащего опасную химию, предположительно, ацетон, изъяли из продажи в магазине сети «Магнит» в Новой Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Поводом для проверки послужили жалобы покупателей, утверждающих, что после употребления напитка из аналогичной бутылки у ребенка произошел ожог гортани.

Один из родителей рассказал, что у мальчика «начало разъедать рот». В самом «Магните» отказались комментировать ситуацию.

До этого стало известно, что количество пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме на Нижегородской улице увеличилось до трех человек. Причиной стал препарат для ликвидации тараканов, которым была обработана квартира на восьмом этаже.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о начале расследования после массового отравления среди участников танцевальных соревнований в Люберцах. По данным ведомства, причиной недомогания стала паста карбонара, доставленная из другого региона России, что стало предметом особого внимания проверяющих.