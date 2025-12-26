Кремовый лимонад — рецепт из Бразилии с лаймом и сгущенкой: готовлю за 3 минуты

Секрет уникального вкуса — в использовании целых лаймов. Цедра, богатая эфирными маслами, придает напитку невероятно интенсивный, глубокий цитрусовый аромат с легкой горчинкой, которую полностью смягчает сладость сгущенного молока. Блендер измельчает кожуру в мельчайшую взвесь, которая, проходя через сито, дает напитку мутный, бархатистый вид и насыщенный вкус.

Лаймы (2 шт.) тщательно мою жесткой щеткой. Срезаю с обоих концов плодов твердые «попки». Нарезаю лаймы крупными дольками или четвертинками, не удаляя кожуру и не вынимая косточки.

В чашу блендера выкладываю нарезанные лаймы. Добавляю сахар (100 г), сгущенное молоко (3 ст. л.) и холодную воду (720 мл).

Взбиваю на высокой скорости в течение 1-2 минут до получения однородной жидкости с множеством мелких частиц цедры.

Полученную массу процеживаю через мелкое сито в кувшин, хорошенько прижимая ложкой, чтобы отжать максимум сока. Жмых, оставшийся в сите, выбрасываю.

Напиток разливаю по стаканам, наполненным льдом. Подаю сразу. По желанию можно украсить долькой лайма или мятой.

