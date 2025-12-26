Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:17

В «Острове Мечты» начали монтаж масштабного водного аттракциона

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»
На территории культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» начался монтаж масштабного водного аттракциона — семейного рафтинга. Работы стартовали в рамках строительства открытого парка развлечений.

Наш новый аттракцион — это шесть рафтов по шесть мест каждый и целая четверть километра стремительного сплава по бурлящим волнам. Каждая поездка неповторима, маршрут невозможно предугадать — остается только довериться стихии и наслаждаться моментом, — отметил гендиректор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

В ходе аттракциона посетители преодолеют четверть километра водных порогов, поворотов и спусков с высоты свыше 12 метров. Рядом с площадкой для рафтинга расположат сушилки вместимостью до пяти человек.

За монтаж водного аттракциона отвечают специалисты управляющей компании АО ХК «Остров Мечты». Их профессиональный опыт включает реализацию масштабных и уникальных для России проектов: создание самого высокого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» и самого большого крытого тематического парка в Европе — самого кластера.

Ранее «Остров Мечты» украсили к Новому году. На центральной аллее для гостей разместили арки с мерцающими гирляндами, светящиеся автобусы и величественную ель, подсвеченную тысячами огоньков.

