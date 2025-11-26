День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:15

«Остров Мечты» украсили к Новому году

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»
Читайте нас в Дзен

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» украсили к Новому году. На центральной аллее гостей встретят арки с мерцающими гирляндами, светящиеся автобусы и величественная ель, подсвеченная тысячами огоньков.

Вторую высотную ель оформили бело-золотыми шарами. Она расположилась сразу после входа в крытую часть локации. Главное дерево установили на площади «Москва» в городском променаде. Высота ели составила 20 метров, что равно семиэтажному дому. Рядом расположились новые зимние фотозоны и арт-объекты в виде пряничных домиков, тоннелей из гирлянд, фигур в виде конфет и леденцов. Под стеклянным куполом парят 76 больших новогодних шаров.

Зимнее настроение затронуло и тематические локации. Так, в тематической вселенной «Замок Снежной королевы» появились праздничные инсталляции: светящиеся сани, яркие подарочные композиции и другие арт-объекты. Пространство «Черепашки-ниндзя» украсили «снежными» сугробами, а 17-метрового Кинг-Конга в зоне «Маугли в стране динозавров» нарядили в новогоднем стиле.

Ранее стало известно, что в культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря и с 2 по 8 января состоится серия шоу «История игрушек» с рекордным бюджетом — более 500 млн рублей.

Москва
Новый год
праздники
украшения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям
Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной
Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде
Умер Всеволод Шиловский. Редкие фото артиста
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.