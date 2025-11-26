Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» украсили к Новому году. На центральной аллее гостей встретят арки с мерцающими гирляндами, светящиеся автобусы и величественная ель, подсвеченная тысячами огоньков.

Вторую высотную ель оформили бело-золотыми шарами. Она расположилась сразу после входа в крытую часть локации. Главное дерево установили на площади «Москва» в городском променаде. Высота ели составила 20 метров, что равно семиэтажному дому. Рядом расположились новые зимние фотозоны и арт-объекты в виде пряничных домиков, тоннелей из гирлянд, фигур в виде конфет и леденцов. Под стеклянным куполом парят 76 больших новогодних шаров.

Зимнее настроение затронуло и тематические локации. Так, в тематической вселенной «Замок Снежной королевы» появились праздничные инсталляции: светящиеся сани, яркие подарочные композиции и другие арт-объекты. Пространство «Черепашки-ниндзя» украсили «снежными» сугробами, а 17-метрового Кинг-Конга в зоне «Маугли в стране динозавров» нарядили в новогоднем стиле.

Ранее стало известно, что в культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря и с 2 по 8 января состоится серия шоу «История игрушек» с рекордным бюджетом — более 500 млн рублей.