26 ноября 2025 в 10:00

Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?

Сельдь под шубой с секретом: с желатином и в новом ролл-формате Сельдь под шубой с секретом: с желатином и в новом ролл-формате Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сельдь под шубой с секретом — это классический салат в совершенно новом исполнении, где желатин превращает привычное блюдо в кулинарный шедевр. Такой подход позволяет создать идеальную форму, воздушную текстуру и удивить гостей необычной подачей. Забудьте о привычных слоях — вас ждут две оригинальные версии любимого салата.

Ингредиенты для рулета:

  • Филе соленой сельди — 200 г;

  • Картофель отварной — 3 шт.;

  • Морковь отварная — 2 шт.;

  • Свекла отварная — 2 шт.;

  • Яйца вареные — 3 шт.;

  • Лук репчатый — 1 шт.;

  • Желатин — 14–15 г;

  • Майонез — 240 г;

  • Соль и уксус по вкусу.

Версия-рулет

Овощи натирают на терке, смешивают с майонезно-желатиновой заправкой. Готовый желатин растворяют в теплой воде и добавляют в смесь. На бамбуковый коврик выкладывают пластованное филе сельди, сверху распределяют овощную массу и аккуратно сворачивают в плотный рулет. После охлаждения получается элегантная закуска с идеальными срезами.

Версия-суфле

Салат собирают классическими слоями в разъемной форме: картофель, сельдь, яйца, морковь. Свеклу измельчают блендером в пюре, смешивают со сметанно-желатиновой смесью и заливают верхний слой. Благодаря желатину салат держит безупречную форму, а свекольное суфле создает нежную воздушную текстуру.

Сельдь под шубой с секретом в виде рулета или суфле станет настоящим украшением праздничного стола и докажет, что классику можно переосмыслить.

Ранее мы делились рецептом яркого салата с креветками.

