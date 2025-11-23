Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно

Ищете рецепт, который поразит ваших гостей и станет украшением стола? Этот салат с креветками и ананасом — не просто блюдо, а настоящее гастрономическое путешествие. Его уникальность в методе маринования отварных креветок в заправке, что делает их невероятно сочными и ароматными.

Для основы нам понадобятся: 300 г крупных отварных креветок, 200 г свежего ананаса, нарезанного кубиками, один спелый авокадо, большая горсть свежего шпината. Заправка — это душа блюда: смешайте 3 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки свежевыжатого сока лайма, щепотку морской соли и молотого черного перца. Секрет в том, чтобы очищенные креветки залить заправкой и дать им промариноваться 10–15 минут, пока вы подготавливаете остальные ингредиенты. Это простое действие раскрывает вкус морепродуктов на совершенно новом уровне. Затем шпинат рвем руками, авокадо и ананас нарезаем кубиками, соединяем все в салатнице и поливаем оставшейся заправкой вместе с креветками.

Такой подход к приготовлению гарантирует, что каждый компонент идеально пропитается цитрусовыми нотами. Этот легкий, свежий и сбалансированный салат с креветками станет вашим любимым рецептом для любого повода.

