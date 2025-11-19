Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря

Когда классический салат цезарь сливается с пастой, получается блюдо, которое удивляет своей сытностью и насыщенностью вкусов. Это настоящая находка для тех, кто хочет превратить легкую закуску в полноценный обед или ужин. Готовить его проще, чем кажется, а результат порадует даже гурманов.

Отварите пасту (казаречче или пенне — 300 г) до состояния альденте, курицу (филе — 400 г) обжарьте с приправами до красивого румянца. Смешайте все компоненты заправки (греческий йогурт — 100 г, майонез — 2 ст. л., зернистая горчичка — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль и острый перец — по вашему вкусу) в отдельной таре, присоедините к ним тертый пармезан (100 г).

Соедините теплую пасту с нарезанным салатом (романо или айсберг — 150 г), половинками черри (200 г), кусочками курицы и домашними сухариками (белый хлеб для сухариков — 100 г). Полейте щедрой порцией соуса, перемешайте и подавайте сразу же — так вы ощутите контраст теплых макарон и свежих овощей. Это тот самый случай, когда салат цезарь становится главным героем стола, а не просто закуской перед основным блюдом.

