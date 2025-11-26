В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине AC: план Трампа по Украине стал спасением для Зеленского

План главы Белого дома Дональда Трампа стал спасением для президента Украины Владимира Зеленского, пишет портал The American Conservative. Там отметили, что Зеленский теперь может согласиться на мирное завершение конфликта, объяснив это тем, что у него не было другого выбора. Журналисты подчеркнули, что украинский президент находится в сложном положении.

Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план [Владимиру] Зеленскому, позволяет ему спасти себя, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп вылетел во Флориду для празднования Дня благодарения, несмотря на желание Зеленского провести встречу. Американский лидер покинул Белый дом вместе с супругой, не давая комментариев представителям СМИ.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что глава Белого дома больше не позволит Зеленскому изменять свою позицию в процессе обсуждения мирной инициативы. Она отметила, что в свое время украинский президент мог совершать поездки по европейским странам и затем корректировать свою точку зрения.